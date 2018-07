Stiri pe aceeasi tema

- Locotenent-comandorul Florin Rotaru, care a decedat in tragedia aviatica de sambata, avea 36 de ani și indeplinea funcția de pilot-șef in cadrul Escadrilei 861 Aviație Lupta a Bazei 86 Aeriana Fetești. Potrivit MapN, ofițerul era casatorit și avea doi copii.

- Ministerul Apararii Naționale anunța ca zborurile cu aeronavele MIG 21 LanceR au fost sistate pana la finalizarea anchetei tehnice, precizand ca luni vor fi organizate ceremonii de comemorare a piloturlui Florin Rotaru."Zbor lin domnule locotenent-comandor Florin Rotaru! Locotenent-comandorul…

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza luni, incepand cu ora 8,15, in unitatile militare din tara si din teatrele de operatii ceremonii de comemorare in memoria locotenent-comandorului Florin Rotaru care si-a pierdut viata in timpul mitingului aerian de sambata, organizat de Baza 86 Aeriana "Locotenent…

- Florin Rotaru este pilotul aeronavei MiG 21 LanceR, din cadrul Bazei 86 Aeriana Fetești, care s-a prabușit astazi, la aproximativ 10 km nord de locația bazei aeriene. Locotenent-comandorul avea 36 de ani, era casatorit și avea un copil. Pilotul a cazut ca un erou, spun specialiștii in aviație, care…

- Ministerul Apararii anunța oficial ca Florin Rotaru, pilotul aeronavei MiG 21 LanceR prabușita la Fetești, și-a pierdut viața. Acesta avea 36 de ani."Locotenent-comandorul Florin Rotaru, pilotul aeronavei MiG 21 LanceR prabușita la Fetești, și-a pierdut viața. Ofițerul era in varsta de 36…

- Pilotul avionului prabusit sambata in timpul unui show aviativc a murit. El avea 36 de ani si era pilot-sef in cadrul Escadrilei 861 Aviatie Lupta, Baza 86 Aeriana Fetesti. "Locotenent-comandorul Florin Rotaru, pilotul aeronavei MiG 21 LanceR prabusita la Fetesti, si-a pierdut viata. Ofiterul era in…

- Un aparat MIG s-a prabușit, în urma cu puțin timp, la baza Borcea din județul Calarași, confirma MApN, iar IGSU a trimis mai multe echipe în zona. Potrivit unor informații, la locul producerii accidentului erau câteva mii de oameni care participau la o demonstrație, cu ocazia Ziua…

- Avion prabusit in apropiere de Nancy. Cei doi pasageri au murit dupa ce avionul a explodat la impactul cu solul. "Nu au avut nicio sansa", au declarat reprezentantii pompierilor sositi la loul accidentului. Autoritatile au deschis o ancheta pentru a se descoperi daca a fost vorba de o eroare de pilotaj…