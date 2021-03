Imagini VIDEO spectaculoase cu o nouă erupție a vulcanului Etna! O noua erupție spectaculoasa a vulcanului Etna, din Sicilia. Nori groși de fum au acoperit zona, iar lava a fost aruncata cu forța sub forma unei fantani arteziene incandescente. Activitatea se consuma in special pe partea sud-estica a craterului. Cenușa a ajuns pe strazile satelor din apropiere. Vulcanul are o inalțime de 3300 de metri […] Sursa articolului: Imagini VIDEO spectaculoase cu o noua... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

