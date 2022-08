Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul victimelor accidentul grav de ieri seara din Frumușani, județul Calarași, ajunge la cinci, asta deoarece in cursul acestei nopți a murit la spital și celalalt șofer, cel in care s-a izbit mașina condusa de catre familia care ieri a decedat in impact. Barbatul ajunsese la spital in stare extrem…

- A crescut numarul victimelor din accidentul de joi seara petrecut in județul Ilfov, pe DN4. A murit și al doilea șofer, care era in stare grava la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitala. In urma impactului, și-au mai pierdut viața patru persoane, membri ai aceleiași familii, dintre care doi copii. Tragedia…

- Cel de-al doilea șofer implicat in accidentul de circulație care a avut loc la Calarași, in Frumusani, a murit cu puțin timp in urma. Barbatul a ajuns in cursul zilei de joi in stare grava la spital, iar in urma cu puțin timp purtatorul de cuvant al Spitalului Bagdasar Arseni a confirmat faptul ca acesta…

- Crește numarul victimelor din accidentul de joi seara petrecut in județul Ilfov, pe DN4. A murit și al doilea șofer. El fusese transportat in stare grava la spitalul Bagdasar-Arseni din Capitala. In urma impactului, și-au mai pierdut viața patru persoane, membri ai aceleiași familii, dintre care doi…

- Un microbuz plin cu romani s-a rasturnat, pe o șosea din Germania, dupa ce a fost izbit de un taxi condus de un șofer drogat. Zece dintre persoanele aflate in microbuz au fost ranite, iar doua dintre victime sunt in stare grava. Accidentul a avut loc pe A4, intre Duren și Langerwehe. Un șofer de […]…

- Pacientii politraumatizati in accidentul rutier din Bulgaria se mentin in stare grava, in acest moment fiind stabili din punct de vedere al functiilor vitale, au anunțat, duminica, reprezentanții Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti – Floreasca din Capitala. De asemenea, trei dintre ei sunt internati…

- Femeia care a provocat accidentul grav din Iași de la mijlocul lunii iunie, cand patru oameni au murit, conducea cu o viteza de 148 km/ora arata raportul de expertiza. Mai mult, potrivit documentului, șoferița avea o alcoolemie de 1,13 la mie. Expertiza arata contextul in care s-a produs accidentul.…