Imagini VIDEO cu salvarea unei bovine căzută într-o fântână! Astazi, pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina, in localitatea Santana de Mureș, pentru salvarea unui animal (bovina) cazut intr-o fantana improvizata cu adancimea de aproximativ 4 metri pana luciul apei și circumferința de aproximativ 6 metri. Echipajele ISU Mureș de la Detașamentul Tirgu Mureș s-au deplasat la locul intervenției și au procedat la salvarea bovinei. [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la Detașamentul Targu Mureș au fost solicitați astazi, 4 iunie, la o intervenție pentru scoaterea unei bovine cazute intr-o fantana improvizata, in Comuna Santana de Mureș. Fantana este situate pe o porțiune de teren accidentat, avand o circumferința de 6 metri și o adancime de patru metri…

- O femeie, in varsta de 49 de ani, a scapat miraculoas cu viata dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de 8 metri. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru aducerea victimei la suprafata.

- In aceasta seara, pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina la un caz mai neobișnuit in care protagonistul a fost un cațel ramas blocat intre fiarele porții de la fabrica de mobila Remex din municipiul Reghin. Ajunse la fața locului, echipajele de intervenție au folosit aparatul de descarcerare,…

- Acțiuni de deszapezire și impraștiere material antiderapant, efectuate astazi pe raza DRDP Cluj. Imagini de pe DN 18, Pasul Prislop. Ninsoarea a inceput in aceasta dimineața in jurul orei 10.00 și inca nu s-a oprit. Meteorologii estimeaza ca va fi mult mai rece decat in mod obisnuit in prima decada…

- Spre sfarsit de primavara, la munte, in Romania, s-a format zapada ca-n plina iarna. Pe cel mai inalt drum din tara vecina, pe Transalpina, nametii depasesc chiar si doi metri!Drumarii, evident, s-au apucat de lucru si vor munci si astazi, pe 1 mai.

- Un barbat in varsta de 42 de ani, care lucra la decolmatarea unei fantani in localitatea Bogdanita, a fost salvat, marti, de pompieri, dupa ce a cazut la o adancime de 12 metri, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui."Detssamentul de pompieri Barlad…

- Mii de candele au fost aprinse sub forma de cruce, intr-o regiune din Germania, in memoria numeroaselor victime care au fost rapuse de noul virus. O femeie de 60 de ani, consultant fiscal, a aranjat lumanarile in curtea sa și le-a aprins intr-un gest simbolic dedicat oamenilor care au murit din cauza…

- Un convoi format din sute de mașini a intrat in țara, noaptea trecuta, prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, polițiștii de frontiera efectuand formalitațile de intrare in tara pentru 2.500 persoane si aproximativ 700 de autovehicule. ”Ulterior efectuarii controlului specific la intrarea in…