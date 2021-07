Stiri pe aceeasi tema

ROMANIA IN REALITATE, invitat IULIAN CRISTACHE

- O noua tornada ii ingrozește pe romani. Este a doua oara in ultimele doua zile cand un astfel de fenomen extrem lovește țara noastra.Daca ar fi ajuns la sol, vartejul ar fi facut prapad. Este a doua tornada care se formeaza in tara in ultimele doua zile. Acelasi fenomen a fost surprins la Corbu, in…

- Litoralul este zona cu cel mai curat aer de la noi din țara. O spun specialiștii unei companii care se ocupa de monitorizarea calitații aerului. Potrivit experților, in Constanța și Tulcea sunt cu 30% mai puține particule nocive in aer decat in restul țarii. O analiza a companiei Airly privind calitatea…

- Apariție rara in Romania. O colonie de aproape 60 de pasari flamingo din Africa a poposit in județul Constanța. Este cel mai mare grup vazut la noi in țara. Curioșii, cu aparate de fotografiat performante, au venit sa le imortalizeze. Acest spectacol poate fi admirat de cateva zile pe Lacul Nuntasi…

- Serul va fi livrat pe cale aeriana si va ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Ulterior, acesta va fi transportat, pe cale terestra, in conditii speciale, catre centrele de depozitare din Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara. Pana in prezent, Romania…

CHA CHA LITIX! Episodul 196. Romania bolnava: farse la 112

- Pentru a omagia jubileul de 125 de ani de la intemeierea Centrului Artistic Baia Mare, Muzeul Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare», Consiliul Județean Maramureș și Filiala Baia Mare a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania va propun un compendiu de istorie culturala in imagini. Acesta cuprinde…

- Politistii romani de frontiera au descoperit, in cursul zilei de vineri, un camion plin cu deseuri de sticla sparta care intentiona sa intre in Romania. Incidentul s-a petrecut la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, din judetul Constanta. Camionul provenea din Bulgaria si era condus de un cetatean…