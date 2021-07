Stiri pe aceeasi tema

- Cozi la secțiile de votare din diaspora. Moldovenii din afara țarii deja au inceput sa posteze pe rețelele de socializare imagini cu aglomerația formata la birourile electorale. In mai multe orașe europene cozile s-au format cu mult inainte de deschiderea secțiilor de vot.

- O sectie de votare pentru alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova, care se desfasoara duminica, va fi organizata in incinta Universitatii ”Ovidius” din Constanta, fiind alocate pentru acest scrutin 5.000 de buletine de vot. ”Duminica, 11 iulie, Republica Moldova organizeaza alegeri parlamentare…

- "Astazi am venit cu steaguri, maine vom veni cu furci!", a vociferat Bogdan Țardea, deputat al PSRM, la acțiunile de protest, organizate de Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor in fața sediului Curții Supreme de Justiție.

- Justiția franceza a pronunțat condamnarile impotriva a 11 persoane care au harțuit-o cu mesaje abuzive pe tanara franceza care a formulat in mediul online critici la adresa islamului, transmite BBC.

- Rocanotherworld a deschis sezonul festivalurilor de muzica la Iași cu un line-up rock, intins pe cinci seri, in mijlocul padurii din zona Ciric. Festivalul care s-a nascut dintr-un picnic, dar care a strans și 25.000 de oameni la edițiile trecute, a fost ca o petrecere privata a celor carora le-a lipsit…

- Ieri, in sectiile COVID erau ocupate 18 paturi, dintre care patru in sectiile de ATI, 12 fiind libere. Precizam ca, in momentul de fata, reteua sanitara ieseana dispune de 163 de paturi pentru bolnavii COVID 19, dintre care 67 sunt in zonele rosii destinate pacientilor cu alte patologii si confirmati…

- In urma scandalului izbucnit dupa semifinala de la Chefi la cuțite s-a creat un așa-numit razboi intre concurenți sau foștii concurenți și internauți. Unul dintre foștii concurenți care a luat inițiativa pentru a pune capat controverselor a fost Nicoleta Pop care a facut parte din echipa lui Catalin…

- Decizia de azi a CEC de suplimentare a secțiilor de vot din strainatate de la 139 la 146, este una formala și insuficienta. De aceasta parere este presedintele Maia Sandu, care a scris pe pagina sa de Facebook ca CEC nu a abordat cu toata seriozitatea regiunile din afara tarii cu concentrare mare de…