- Rudel Obreja s-a gandit sa dea moda printre afaceriști! A ieșit cu prietenii in oraș și a uitat de bunele maniere, dar mai ales, de... incalțaminte? Nu, nu glumim deloc, iar paparazzii Spynews.ro au surprins imagini de senzație cu fostul sef al boxului romanesc! Ești gata sa le vezi?

- Andrei Nastase nu se uita la bani cand vine vorba de plata lucrurilor de care are parte. Fiul fostului politician scoate din buzunar oricat și oricand e nevoie, ca nu degeaba tatal lui este Adrian Nastase.

- Un grav accident a avut loc, in aceasta noapte, intre localitatile Horodnic si Galanesti, judetul Suceava, acolo unde o masina, in care se aflau patru ocupanti cu varste cuprinse intre 19 si 23 de ani, a intrat intr un sant.Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Bucovina Suceava spune ca au intervenit…

- Cand vine vorba de ferma pe care o dețin in Dolj, cei doi mari grei ai fotbalului romanesc se lauda cu silozuri la cele mai inalte standarde, sisteme unice de irigație și ce mai bune soiuri. Cum arata complexul lui Cristi Borcea și Gigi Nețoiu O mulțime de oameni de afaceri, de-a lungul anilor au […]…

- Imagini accident cumplit. Trei persoane au murit, iar alte trei au supraviețuit impactului violent și au ajuns de urgența la spital.foto Marius Cernescu, un consilier local din Suceava, și fiica sa in varsta de 10 ani, au murit, astazi, intr-un cumplit accident rutier produs intre localitațile Fetești…

- O televiziune de stat din Belarus a difuzat imagini șocante cu cațiva protestatari raniți, care spun in fața camerelor de filmat ca nu vor mai pune sub semnul intrebarii legitimitatea guvernului Aleksandr Lukașenko. In jur de 7.000 de oameni au fost reținuți și cel puțin doi au murit in urma manifestațiilor…

- Poliția a reușit sa identifice barbații care au chinuit doi cai, zilele trecute, la Valcelele. Animalele au fost lovite cu bata, in plina strada. Autorii actelor de cruzime sunt localnici, unul in varsta de 34 de ani iar celalalt in varsta de 22 de ani. Cel din urma le-a declarat polițiștilor ca se…

- Diletta Leotta, jurnalista din Italia, face ravagii și pe rețelele de socializare, acolo unde iși ține fanii in priza cu diferite imagini spectaculoase din vacanțele in care se duce. In varsta de 28 de ani, Diletta Leotta s-a desparțit recent de boxerul cu care a avut o relație de durata medie și multe…