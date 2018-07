Emanuel Macron și soția lui, Brigitte, par mai indragostiți chiar niciodata! Cei doi au fost surprinși la plaja, iar cu aceasta ocazie toata lumea a putut sa admire din nou silueta perfecta a Primei Doamne a Franței. Brigitte Macron, soția președintelui Franței, Emmanuel Macron, este cu 25 de ani mai in varsta decat partenerul ei […] The post Imagini unice cu Brigitte Macron, surprinsa in costum de baie! Cum arata prima doamna a Franței la 64 de ani appeared first on Cancan.ro .