Cunoscuta drept una dintre cele mai senzaționale prezențe din showbiz-ul romanesc, Bianca Dragușanu s-a aflat, de curand, in vizorul camerelor de filmat. PAPARAZZII SpyNews.ro au filmat-o pe vedeta noastra intr-o ipostaza de-a dreptul unica. Cu toate ca nu pare adepata cumparaturilor, blondina s-a aflat, in urma cu puțin timp, in mai multe centre comerciale din Capitala, acolo unde a analizat foarte atent decorațiunile de sarbatori. Și nu a fost singura. Cine a insoțit-o pe Bianca Dragușanu la cumparaturi?