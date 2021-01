Stiri pe aceeasi tema

- Antonia a dezvaluit secretul care o ține in sala de sport! Motivul principal și marea „motivare” este chiar felul in care arata soțul ei, alaturi de care are doi copilași superbi! Artista a postat imagini incendiare cu abdomenul sculptat al lui Alex Velea, spre bucuria fanelor inflacarate!

- Un barbat de 45 de ani s-a ales cu dosar penal pentru lovire si alte violente dupa ce duminica, 27 decembrie, a fost surprins de o camera de supraveghere montata pe un imobil din Iași lovind un batran de 70 de ani cu picioarele. Imagini au fost publicate pe un grup de Facebook, iar Poliția Iași l-a…

- Ovidiu Homorodean și-a deschis ușile casei in fața tespectatorilor Acces Direct de Weekend și le-a impartașit comorile uluitoare din palatul sau de basm. Iata ce dezvaluiri emoționante a facut artistul despre soție și copii!

- Imagini de groaza au fost surprinse ieri seara in Jilava, dupa ce, in urma unui jaf, a avut loc o urmarire periculoasa care a avut ca deznodamant un accident in lanț și trei raniți. Totul a pornit de la furtul unei genți in care se afla o suma extrem de mare de bani. Cum a […] The post Jaf ca in filmele…

- Pe 8 noiembrie, 7.000 de oameni s-au inghesuit in templul Yetev Lev din Williamsburg pentru a sarbatori nunta lui Yoel Teitelbaum, nepotul marelui rabin de Satmar, Aaron Teitelman, potrivit alephnews.ro Un video de la eveniment arata miile de oameni fara masca, sfidand distanțarea sociala…

- Un baiețel a fost cat pe ce sa fie lovit de o mașina, in timp ce traversa la trecere. In plina viteza minorul a ignorat culoarea roșie a semaforului și s-a deplasat cu trotineta in direcția in care avea nevoie. Imagini video au fost surprinse de camera de bord a unei mașini și publicate pe o rețea de…

- Imagini cutremuratoare inregistrate de un amator in Spitalul Municipal din Roman au ajuns pe internet și in presa locala. Sunt cadre in care se vede o targa plina cu viermi, langa secția de Primiri urgențe.