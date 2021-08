Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șoșoaca, senatoarea independenta, a postat, sambata, pe pagina de Facebook o filmare pe Transfagarașan, unde a surprins o ursoaica cu mai mulți pui. La un moment dat senatoarea se cearta cu cațiva localnici care venisera sa alunge animalele din marginea drumului, scrie Ziare.com. Diana Șoșoaca…

- O mireasa din Vaslui a trait aventura vietii dupa ce a fost furata de la nunta, dar soferul a fost saltat de politisti, dupa un control de rutina. Totul s-a intamplat, in urma cu cateva zile, atunci cand mireasa a fost furata de la nunta organizata in comuna Muntenii de Sus si dusa in municipiul Vaslui.…

- Tragedie in județul Dolj! O fetița in varsta de șapte ani a fost spulberata de un șofer vitezoman in timp ce se afla pe bicileta, apoi micuța a fost lasata sa se stinga din viața pe marginea drumului. Conducatorul auto a fugit de la locul faptei, insa o camera de supraveghere a surprins exact momentul.

- Ambulanța a fost solicitata sa intervina in trenul accelerat Iași - București dupa ce barbatul a fost gasit inconștient pe o bancheta. Apelul a fost facut de șeful de tren. Trenul a oprit in gara Barlad, medicii constatand decesul.A fost anunțata și poliția pentru a se stabili circumstanțele morții.Barbatul…

- Marți dimineața, un grav accident de circulație s-a produs in județul Galați, pe DN 24D, la intrarea in localitatea Varlezi. In urma tragediei, un barbat de 62 de ani și-a pierdut viața, dupa ce mașina in care se afla s-a izbit violent de un copac de pe marginea drumului.La fața locului au intervenit…

- Imagini scandaloase din cartierul bucureștean Constantin Brancuși. O telespectatoare Digi24 a surprins doua persoane care deversau o vidanja la marginea drumului. Cei doi au susținut ca era apa de la spalarea vidanjei cu care intrasera pe un șantier.

- VIDEO! Deszapezirea continua pe DN 7C – Transfagarașan. ”DRDP București, SDN Pitești ajuta la procesul de deszapezire de pe DN 7C – Transfagarașan, sprijinind colegii de la SDN Sibiu Balea Lac”, transmite conducerea CNAIR. Deocamdata, se poate circula cu mașina pe Transfagarașan, pana la Balea Cascada.…

- Ieri, 9 iunie 2021, in jurul orei 17.00, pe DN 75, pe raza localitații Albac, o tanara, de 19 ani, din comuna Arieșeni, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Vadu Moților – Abac, a intrat in coliziune cu o autoutilitara care staționa, pe marginea carosabilului. In urma accidentului, un barbat…