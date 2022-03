Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul istieriei de carburant, pornit de la o fotografie din Beiuș, unde miercuri s-a inregistrat un record al prețului la benzina, 11 lei / litru, șoferii romani din majoritatea localitaților din țara au luat cu asalt stațiile de carburanți.

- In contextul isteriei scumpirii combustibilului, un barbat a venit la o benzinarie din Slatina cu o autoutilitara in care se afla un container de aproximativ 1.000 de litri, pe care a inceput sa-l incarce, spre nemultumirea celor care asteptau la coada. Scena s-a petrecut la statia Petrom de pe bulevardul…

- Panica generata de zvonurile privitoare la creșterea prețului la carburanți a dat naștere unor scene halucinante in Romania in seara zilei de miercuri, 9 martie. Un șofer a fost filmat in Slatina umpland de la pompa un recipient uriaș amplasat in lada autoutilitarei de transport marfa. Gestul a trezit…

- Imagini virale cu inregistrarea unei discuții dintre o nava comerciala ruseasca și una gerogiana, pe internet. Vasul rusesc a ramas fara combustibil in mijlocul marii și a cerut ajutor navelor din proximitate. A raspuns secundul unei nave georgiene. Iata inregistrarea discuției:

- Momentul in care un barbat a fost accidentat pe strada Fabricii din Cluj-Napoca a fost surprins de o camera de supraveghere. In imagini se poate observa cum barbatul de 73 de ani traverseaza prin loc nepermis, fiind surprins și accidentat mortal de un autovehicul. ATENȚIE! Imagini cu puternic impact…

- Norvegia a cucerit medalia de aur in ștafeta masculina a probei de biatlon de la Jocurile Olimpice de iarna. Echipa Comitetului Olimpic al Rusiei a condus pana in ultimii kilometri și s-a mulțumit cu „bronzul”. Norvegia era considerata mare favorita inaintea ștafetei masculine. Prestația dezastruoasa…

- Imagini socante in care o femeie din Constanta isi batea fiica de doar 2 ani, au ajuns virale pe internet. In urma acestora, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au demarat o acheta. Femeia se afla sub control judiciar pentru 60 de zile. Femeia regreta fapta comisa. Femeia care a filmat…

- Imagini uimitoare si extrem de rare au fost surprinse de un echipaj militar: un curcubeu circular.Astfel de aparitii uimitoare sunt surprinse rareori. Insa, zilele trecute militarii care efectuau un zbor cu un avion Antonov An 30, proiectat pentru misiuni de fotografie aeriana a avut parte de aceste…