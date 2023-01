Prima sonda lunara din istoria Coreei de Sud, Danuri, a trimis fotografii alb-negru cu Luna și Pamantul, a anunțat recent Centrul Spațial Național al Coreei de Sud. Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), numit in mod oficial Danuri, o combinație a cuvintelor coreene pentru „Luna” și „bucurie”, a fost lansata cu o racheta SpaceX din Statele Unite in august 2022 și a intrat pe orbita lunara in decembrie 2022, potrivit Science Alert.

