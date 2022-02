Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| Imagini TULBURATOARE in Ucraina: Un copil a murit intr-un bombardament rusesc VIDEO| Imagini TULBURATOARE in Ucraina: Un copil a murit intr-un bombardament rusesc Potrivit presei ucrainene, un copil a murit dupa ce o racheta a lovit un bloc de locuințe in orașul Ciuhuiiv, in apropiere de Harkov,…

- Tema locuitorilor oraselor bombardate din Ucraina este intemeiata: cel putin opt persoane au fost ucise si noua au fost ranite de bombardamentele rusesti, a declarat un consilier al ministrului ucrainean al Afacerilor Interne, potrivit Reuters.

- Imagini cu situația disperata din Ucraina, dupa momentul declanșarii invaziei din partea Federației Ruse, au inceput sa “curga” pe platformele de socializare și in presa internaționala. Parlamentarii ucraineni au votat legea marțiala. Disperați, mulți cetațeni din Kiev se ascund in metroul din capitala…

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…

- Presedintele Rusiei Vladimir Putin a recunoscut indepedenta republicilor separatiste Donetk si Lugansk din estul Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Nu ma pricep la geopolitica, iar cei care pretind ca se pricep au demonstrat doar ca sunt niște animatori angajați sa lustruiasca tancuri. Dar am dreptul sa pun intrebari. O eleva foarte isteața ma intreaba saptamana trecuta: domnu‘, dar ce-i cu razboiul asta? Chiar o sa fie? Copiii de 10-11 ani nu…

- Un soldat al Garzii Nationale a Ucrainei a deschis focul asupra camarazilor sai din motive necunoscute intr-o fabrica de rachete, ucigand cinci dintre ei si ranind alti cinci inainte de a fugi cu arma sa, a anuntat joi Ministerul de Interne, citat de France Presse si Reuters.

