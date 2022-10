Stiri pe aceeasi tema

- Șatra Benz a anunțat in urma cu cateva ore ca NOSFE nu mai este printre noi. De atunci, au aparut in mediul online tot felul de zvonuri legate de decesul celebrului rapper. In urma cu puțin timp, trupa Șatra Benz a revenit cu un mesaj in care a dezvaluit care este, de fapt, cauza morții lui NOSFE.

- Un anunț tragic a lovit industria muzicala din Romania duminica dupa-amiaza. Nosfe a murit, la varsta de 37 de ani, dupa cum au anunțat cei de la Șatra Benz. Trupa a dat vestea prin intermediul rețelelor sociale, iar informația a ajuns rapid atat la colegii de breasla, cat și la fanii trupei. Cu puțin…

- Doliu in lumea muzicala romaneasca! Cunoscutul cantareț Nosfe s-a stins din viața la 37 de ani, sambata. Doliu in lumea muzicala romaneasca! Nosfe este unul dintre cei mai cunoscuți rapperi din Romania. „Nu-mi vine sa cred ca postez asta, fratele meu ????. Nu gasesc cuvinte sa spun nimic potrivit ????.…

- Lumea muzicii romanești este de-a dreptul in șoc. In urma cu puțin timp, membrii Șatra Benz au anunțat ca Nosfe, colegul lor, s-a stins din viața in noaptea de sambata spre duminica. Este o veste complet neașteptata, mai ales ca artistul era in floarea varstei, avand doar 37 de ani. Nu se știe ca acesta…

- Au trecut mai bine de trei ani și jumatate de la accidentul de avion in care și-au pierdut viața fotbalistul Emiliano Sala și pilotul aparatului. Multe dintre intrebari au ramas fara raspuns! BBC a difuzat mai multe imagini dinainte de decolarea avionului, dar și un mesaj audio in care fotbalistul le…

- Zi grea pentru Familia Regala și pentru britanicii care deplang moartea Reginei. Luni vor avea loc funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, monarhul care a condus Regatul Unit vreme de 70 de ani. Lumea intreaga urmarește imagini in direct de la Londra. Lideri politici și membri ai familiilor regale vor…

- Gianmarco Pozzecco, selecționerul naționalei de baschet masculin a Italiei, a facut spectacol dupa calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European. Italia a produs prima mare surpriza a Campionatului European de baschet. A trecut in „optimi” de Serbia lui Nikola Jokic, MVP-ul sezonului…

- Doliu in lumea muzicii pop! Un cantareț cunoscut a fost gasit mort in apartamentul sau. Anunțul decesului artistului a fost facut chiar de familia sa indurerata. Barbatul avea doar 41 de ani. „Cu mare tristețe anunțam moartea lui”, a transmis familia intr-un comunicat. Cel din urma a fost gasit fara…