Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar supraetajat a luat foc, luni seara, pe podul Braila-Tulcea, arzand complet. Soferul si cei 35 de pasageri, cetateni ucraineni, s-au evacuat la timp, fara a fi inregistrate victime. Pasagerii vor fi preluati de un alt autocar, insa intre timp sunt transportati cu microbuze ale ISU la Sala…

- Un autocar supraetajat a luat foc, luni seara, pe podul Braila-Tulcea, arzand complet. Soferul si cei 35 de pasageri, cetateni ucraineni, s-au evacuat la timp, fara a fi inregistrate victime.

- Un autocar și un autocamion, ambele din Ucraina, s-au ciocnit in județul Constanța, in noaptea de duminica spre luni, 16 spre 17 iunie 2024. Accidentul s-a produs pe DN22, in jurul orei 3 dimineața, in apropierea localitații Tariverde. Autocarul mergea spre Bulgaria și avea la bord 57 de persoane, cetațeni…

- Zeci de elevi ucraineni refugiați in Republica Moldova au susținut online Testul Național Ucrainean. Acesta include subiecte ce țin de disciplinele: Limba ucraineana, Istoria Ucrainei, Matematica și un obiect la alegere. Pentru a facilita acest exercițiu important, la solicitarea Ministerului Educației…

- Astazi in raionul Anenii Noi 40 de refugiați ucraineni și 20 de familii social vulnerabile au primit ajutor umanitar din partea YMCA Moldova, sub forma de pachete cu produse aliemntare. Este de remarcat faptul ca printre voluntari sint chiar doi refugiați ucraineni, care sunt temporar gazduiți de catre…

- Linia de cale ferata construita de ruși prin teritoriile anexate ilegal din Ucraina a inceput sa fie folosita. Imagini cu primul tren care pleaca din portul Mariupol au fost publicate pe rețelele sociale. Calea ferata ar trebui sa fie o aleternativa pentru aprovizionarea trupelor Kremlinului in cazul…