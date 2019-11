Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, si al doilea din ultimele doua luni. Potrivit ultimului bilant disponibil, s-ar fi inregistrat cel putin 11 morti…

- Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, si al doilea din ultimele doua luni. Potrivit primelor informatii s-ar fi inregistrat cel putin cinci morti si peste…

- Cutremurul cu magnitudinea de 6,3 grade produs marți dimineața in apropierea capitalei Tirana a determinat moartea a cel puțin patru persoane și ranirea altor 150, conform informațiilor transmise de sursele locale, citate de contidianul The Washington Post. Victimele din randul populației au fost insoțite…

- Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, si al doilea din ultimele doua luni. Potrivit primelor informatii s-ar fi inregistrat trei morti si 150 de raniti.

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si peste 300 au fost ranite in urma unui cutremur cu magnitudinea de 5,9 produs in noaptea de joi spre vineri in nord-vestul Iranului, a informat presa iraniana, relateaza dpa potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor aparute in mass-media, cel putin 400…

- Cel putin trei oameni au fost impuscati mortal si alti noua au fost raniti de gloante marti, la sud de Los Angeles, relateaza presa locala si autoritatile, conform AFP. Imagini aeriene transmise de televiziuni locale au prezentat interventia personalului medical, care a acordat ingrijiri…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar altele au fost ranite dupa ce un bombardier din perioada celui de-al II-lea Razboi Mondial care efectua un zbor demonstrativ s-a prabusit in Statele Unite, afirma surse citate de presa americana.Avionul, un bombardier de tip B-17, un model utilizat in…

Cutremur puternic, cu magnitudinea 6,8 in urma cu putin timp. Imagini surprinse in timpul seismului VIDEO Un puternic cutremur de pamant s-a inregistrat duminica in Chile, la ora locala 12.57 (ora 18.57, ora Romaniei), magnitudinea fiind de 6,8.