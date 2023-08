Stiri pe aceeasi tema

- La data de 26 august 2023, in localitatea Crevedia din judetul Dambovita s au produs mai multe explozii la o statie GPL, eveniment soldat cu 58 de victime. Exploziile au fost surprinse de cei care se aflau in zona. In imagini se observa flacari uriase si se aud strigatele disperate ale oamenilor. Potrivit…

- Au aparul imagini terifiante cu momentul in care o casa a explodat și a provocat decesul a cinci persoane. Pompierii continua sa investigheaza cauza exploziei, au anunțat luni autoritațile din Pennsylvania.Biroul șefului pompierilor din comitatul Allegheny investigheaza mai multe posibilitați, inclusiv…

- 'Exista persoane prinse sub daramaturi, dar nu cunoastem numarul lor', a declarat un purtator de cuvant al pompierilor, iar cel al politiei a precizat, cateva minute mai tarziu, ca exista persoane 'ranite'.Potrivit agentiei elene ANA, o ampla operatiune de salvare este in curs, dupa ce la locul accidentului…

- Teroare in cel mai mare oraș din Noua Zeelanda, cu doar cateva ore inaintea primul meci de la Campionatul Mondial de Fotbal Feminin. Un barbat a inceput sa traga cu arma la intamplare și a facut mai multe victime. Printre cei care au murit se afla chiar și atacatorul. Momentul in care a deschis focul…

- Un atac cu racheta asupra unei scoli dintr-o localitate aflata in apropierea liniei de front din estul Ucrainei, in regiunea Donetk, s-a soldat vineri cu moartea a doua femei, inclusiv o profesoara, si ranirea a sase persoane, a anuntat politia ucraineana, potrivit Reuters.

- Cel puțin doua persoane au murit și alte 20 au fost ranite in urma unui atac rusesc cu rachete asupra unui restaurant din centrul orasului Kramatorsk, din estul Ucrainei, a declarat guvernatorul regional, potrivit Sky News.