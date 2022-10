Stiri pe aceeasi tema

- Zona in care s-a produs, luni, prabușirea a fost imprejmuita. Este insa o zona diferita fața de cea in care a avut loc un alt accident, in ianuarie anul trecut, și asupra careia a fost deschisa o ancheta.Noua prabușire a afectat o structura de patru etaje a cimitirului, loc unde se pastreaza sicriele.…

- Peste 10 sicrie din cimitirul cartierului Poggioreale din Napoli, din zona cunoscuta sub numele de iluștri, au ramas suspendate in aer și risca sa cada, mai multe cadavre fiind vizibile, dupa ce fațada cladirii in care se aflau s-a prabușit, conform La Repubblica.

- Mai multe sicrie din cimitirul cartierului Poggioreale din Napoli au ramas suspendate in gol și sunt in pericol sa cada din nișele funerare aflate pe un perete vertical, dupa ce fațada din beton și marmura a acestuia s-a prabușit.

- Pentru a doua oara in ultimii doi ani structura unui cimitir din Napoli se prabușește scoțand la iveala zeci de sicrie și cadavre, relateaza Agenția de știri ANSA . Zona in care s-a produs, luni, prabușirea a fost imprejmuita. Este insa o zona diferita fața de cea in care a avut loc un alt accident,…

- Protestul de ieri, 17 octombrie, din PMAN a continuat cu scandal, rețineri și mormane de corturi au fost ridicate de polițiști. In imaginile video putem observa cum un minor a fost luat pe sus și reținut de polițiști dupa ce refuzat sa paraseasca cortul in care protesta.

- Vulcanul Stromboli, de pe insula italiana cu acelasi nume, a erupt duminica. Prabusirea unei laturi a craterului, in urma careia lava a ajuns in mare, a declansat un semnal seismic de trei minute, relateaza presa internationala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Locuitorii din Belgorod au publicat online, aseara, imagini cu "stalpi de lumina" observati pe cerul orasului. Oamenii au raportat ca astfel de "stalpi" sunt vizibili și din Moscova, Murmansk și chiar Omsk.

- Roxana Ciuhulescu s-a mutat in casa noua alaturi de familia ei, dupa ce 5 ani au locuit cu chirie. Fosta concurenta de la „Survivor Romania” a postat primele imagini din noua locuința. Roxana Ciuhulescu și soțul ei, Silviu Bulugioiu, au reușit sa iși achiziționeze casa mult dorita. Pana acum, aceștia…