Imagini spion cu noua Dacia Duster ce va fi lansată în 2024. Principalele modificări (galerie foto) Anunțata sa intre in producție de anul viitor, cea de-a treia generație de Duster a fost deja surprinsa pe strazi de paparazzi. Noul crossover va folosi platforma CMF-B folosita de multe modele vandute de Renault – Nissan – Mitsubishi. Dispunand deja de caroseria completa de producție și lumini finale, Duster-ul 2024 are frane pe disc spate, care nu au mai fost instalate pe o Dacia de la modelul original al companiei, respectiv Dacia 1100 cu tracțiune spate, bazat pe Renault 8. Modelul a fost produs intre sfarșitul anilor 1960 și inceputul anilor 1970. Conform imaginilor postate de motor1.com… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

