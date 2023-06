Stiri pe aceeasi tema

- Imagini spectaculoase pe Transfagarasan in prima zi de vara. Zapada de aproape patru metri este inlaturata cu greu de drumari. Utilajele de deszapezire lucreaza la foc continuu ca sa poata deschide soseaua peste doua saptamani. 27 de kilometri trebuie curatati de tonele de zapada. Directia Regionala…

- Imaginile postate joi, de reprezentanții DRDP Brașov, arata lucrarile de deszapezire efectuate pe Transfagarașan, unde stratul de zapada inca depașește trei metri. Drumarii din cadrul DRDP Brașov au surprins imagini spectaculoase pe Transfagarașan, cel mai faimos drum din Romania, in timpul operațiunilor…

- Continua deszapezirea Transfagarașanului In zona in care intervin utilajele in acest moment grosimea zapezii de pe carosabil depașește 5 metri. Vremea este in continuare este foarte rece in inima munților #Fagaraș dar,

- Imagini spectaculoase pe Transalpina. Munti de zapada in pragul verii. Stratul de zapada de pe Transalpina masoara peste 4 metri la kilometrul 42. Utilajele de deszapezire de la Secția de Drumuri Naționale Targu Jiu avanseaza greu, avand cantitatea mare de zapada de pe carosabil. S-a trecut de cota…

- Imagini splendide cu intinsele lanuri galbene de rapița din comuna Sandulești, județul Cluj, au fost surprinse de un turdean. Campurile aurii completeaza sublim un tablou perfect al naturii, in fundal se vad Cheile Turzii, stancile inalte care iți taie respirația prin maiestuozitatea și bogația lor.Culturile…

- Iarna nu a plecat de tot deși mai avem puțin și intram in luna iunie! Zapada inca e prezenta la altitudini ridicate pe Masivul Vladeasa din Cluj, dar și pe Transfagarașan (unde stratul de zapada are chiar și 5 metri) și Transalpina.

- Suntem aproape de mijlocul lunii mai, insa chiar și așa drumarii se lupta cu nameții. Se intampla pe Transfagarașan. In unele locuri, stratul de zapada trece de 5 metri grosime. Sunt imagini spectaculoase, așadar, pe Transfagarașan. Unde, din cate a anunțat vineri Direcția Regionala de Drumuri și Poduri…

- Lucratorii de la Direcția Regionala de Drumuri Brasov au inceput deszapezirea pe Transfagarasan, intre Balea Cascada si Balea Lac, unde, in unele zone, stratul de zapada are peste cinci metri grosime. Drumarii vor sa deschida șoseaua circulatiei la jumatatea lunii iunie, mai devreme fata de termenul…