Imagini spectaculoase! Noua Dacia Logan 2021, surprinsă pe șosele în teste, înainte de lansarea de la Paris Este un salon de casa pentru grupul Renault, Franța fiind cea mai mare piața pentru marca romaneasca. Paparazzi de la Carscoops au surprins de aceasta data sedanul din familia Logan -Sandero, undeva pe o șosea din sudul Europei, posibil in Spania sau Franța, dupa arhitectura și vegetație, potrivit Profit.ro. Cert este ca fotografii s-au straduit sa ștearga inclusiv textele de pe indicatoarele rutiere, ceea ce este mai puțin obișnuit pentru fotografii-spion și ne duce cu gandul la fotografii regizate de constructor. Motivul este simplu: publicitatea din jurul unor fotografii-spion crește… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

