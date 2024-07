Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii publica, duminica, imagini spectaculoase cu nava-scoala ”Mircea” care traverseaza canalul Corint pe furtuna, in conditii grele care au facut ca misiunea echipajului sa fie dificila.

- Nava scoala "Mircea" a ajuns in dimineata zilei de duminica, 30 iunie, in primul port de escala al marsului, Pireu, unde ramane pana joi, 4 iulie. O etapa relativ scurta de mars, de doar patru zile si 550 de mile marine parcurse pana in portul Atenei. Patru zile in care cadetii au trecut cu brio de…

- Iga Swiatek (23 ani, locul 1 WTA) a triumfat in finala de la Roland Garros in fața Jasminei Paolini (28 ani, locul 15 WTA), scor 6-2, 6-1 și a cucerit al patrulea trofeu pe zgura din capitala Franței, al cincilea Grand Slam din cariera. A fost al treilea succes consecutiv al polonezei la Paris, performanța…

- Daca nu v-ați facut inca planuri pentru acest weekend, puteți da o fuga pana in Munții Rodnei, unde a inflorit bujorul de munte (Rhododendron Kotschyi). Peisajul este unul de vis… Bujorul de munte (Rhododendron Kotschyi) sau smardarul, cum mai este denumit popular, a inflorit și in Munții Rodnei. „Și…

- Agentia Spatiala Europeana (ESA) a prezentat joi prima serie de imagini stiintifice ale Universului realizate de telescopul spatial Euclid, care va observa doua miliarde de galaxii intr-un interval de sase ani pentru a incerca sa desluseasca misterul materiei intunecate, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Matei Ursachescu, fost elev al Școlii „Capitan Av. Mircea T. Badulescu”, este elev in clasa a X-a, in Capitala, la Liceul Internațional de Informatica. El a participat la Olimpiada Naționala de Chimie de la Buzau, unde s-a clasat pe primul loc. De asemenea, el s-a clasat și pe locul al III-lea in lotul…