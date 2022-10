Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Al Raed, antrenata de Marius Sumudica, a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Al Adalh, in etapa a cincea a campionatului din Arabia Saudita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Uraganul Ian a facut ravagii in Florida si se indreapta spre sud-estul SUA. Cel putin zece persoane au murit, iar peste 2,5 milioane de locuinte au ramas fara curent electric. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Telescopul spatial James Webb a dezvaluit marti o serie de imagini spectaculoase cu Nebuloasa Tarantula, o regiune din univers in care stelele se nasc intr-un ritm vertiginos, ale caror imagini le vor permite astronomilor sa isi aprofundeze cunostintele stiintifice despre formarea stelara, informeaza…

- Autoritatile indiene au demolat, duminica, doua cladiri-turn construite ilegal in Noida. Cladirile au disparut in mai putin de zece secunde, lasand in urma lor un nor de praf si zeci de mii de tone de moloz, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Caz desprins din filmele de comedie in Romania. Un tanar din Cupșeni a mers nervos la poliție pentru a reclama faptul ca a luat o țeapa de zile mari. Omul cumparase aspirina pisata de 8.000 de lei, crezand ca e cocaina! Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fenomen meteo rar duminica seara, langa Craiova, in zona localitații Albești. Imagini cu o tornada au fost surprinse și postate pe Facebook. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Casa unui bistrițean a fost sparta la finalul lunii iunie. I-au fost furați zeci de mii de lei, mii de euro și laptopul. ”Aveam teza de doctorat pe el. Nici nu știu ce e mai rau…Va rog ajutați-ma!” a transmis redacției Bistrțeanul.ro, pagubitul. La finalul lunii iunie, casa unui bistrițean a fost sparta.…