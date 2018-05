Stiri pe aceeasi tema

- Eruptia a avut loc dupa ce in ultimele doua zile pe insula s-au produs o serie de cutremure, printre care unul cu magnitudinea 5 la ora 10.30 a.m., a informat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS).Circa 10.000 de persoane au primit ordin de…

- Imagini spectaculoase au fost suprinse in Sao Paulo. Un zgaraie – nori de 26 de etaje s-a prabusit dupa ce a fost cuprins de un incendiu. Nu mai putin de doua cladiri au fost afectate de flacarile uriase, care au dus la prabusirea unuia dintre turnuri. Momentul spectaculos a fost filmat de un amator…

- Camera CaSSIS de la bordul ExoMars Trace Gas Orbiter, nava spatiala aflata la 400 de kilometri de Marte, a fost activata pe 20 martie si a fost testata in vederea inceperii misiunii principale pe 28 aprilie.

- Imagini spectaculoase cu rotitul cocosului de munte, un fel de ”dans nuptial” pentru a atrage femelele si a se impune in fata masculilor rivali, au fost surprinse intr-o padure din judetul Harghita.

- Vineri dimineata, Dunarea a depasit cu doi centimetri cota de inundatii la Galati. O parte din Faleza este inundata, iar in Santierul naval a fost construit un dig din saci de nisip si folie din plastic, pentru a apara incinta. Prognoza pentru urmatoarele zile este de crestere a nivelului apei.

- Primavara nu a venit înca, chiar daca am avut niște zile calde. Dovada sta ninsoarea care pica joi în Gorj. Zilele urmatoare este așteptata zapada și în alte zone ale țarii.

- Momente de groaza pentru pasagerii care se aflau la bordul unui avion care zbura din San Francisco spre Hawaii. In timpul cursei descrise de un pasager ca fiind „cel mai infricoșator zbor din viața mea”, mai multe parți din motor s-au desprins și au cazut.

- In urma cu putin timp a fost trasa in dana 128 a Portului Agigea Platforma petroliera GSP Saturn sub pavilion Panama. Nava a venit din Marea Marmara si se pare ca va intra in exploatare in Marea Neagra.Uriasa instalatie a facut senzatie acum cateva zile la trecerea, prin stramtoarea Istambului, pe sub…