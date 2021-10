Imagini spectaculoase cu un cerb filmate în pădurea Dobrovăț Filmarea extraordinara a fost realizata de fotograful de wildlife Emil Ionescu, care are ca personaj un exemplar de cerb foarte frumos. Filmarea a fost facuta in Padurea Dobrovaț, administrata de Romsilva – Direcția Silvica Iasi. Cerbul este animal erbivor adaptat zonelor montane, dar poate fi regasit și in zonele de deal, iar in ultimele decenii a fost reintrodus și in zonele de campie. https://www.facebook.com/RnpRomsilva/videos/303473601309111/ Direcția Silvica Iasi este structura a Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva și administreaza, prin intermediul celor 8 ocoale silvice, peste 65.700… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a publicat imagini spectaculoase cu doi lupi intr-o padure din Parcul Natural Apuseni. Filmarea a fost posibila datorita unei camere de monitorizare a faunei amplasata in padure de specialiștii Romsilva. Romania are una dintre cele mai mari populații de lup din…

- Romsilva pune la dispoziția populației pana la finalul anului inca 700 de mii metri cubi de lemn pentru foc. Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a vandut direct populației, pana in prezent, 1.065.229 metri cubi lemn pentru foc, iar pana la finalul anului va pune pe piața direct catre persoanele…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a vandut direct populației, pana in prezent, 1.065.229 metri cubi lemn pentru foc, iar pana la finalul anului va pune pe piața direct catre persoanele fizice interesate alți peste 700.000 metri cubi. Astfel, pana la finalul anului, Romsilva asigura furnizarea…

- Ministrul Mediului Tanczos Barna a anuntat ca au fost aplicate amenzi in valoare totala de peste 6.200.000 lei, in primele sase luni ale acestui an, pentru taieri ilegale de padure, iar valoarea prejudiciului din taieri fara drept de arbori depaseste 24 de milioane lei. „Amenzi de peste 6.200.000…

- Imaginile extraordinare cu lupi intr-o padure din Parcul Național Semenic – Cheile Carașului au fost filmate de o camera de monitorizare a faunei instalata de specialiștii Romsilva din cadrul administrației rezervației. Deși Romania are una dintre cele mai dezvoltate populații de lup din Uniunea Europeana,…

- Federatia Sindicatelor din Silvicultura Silva, structura sindicala reprezentativa pentru sectorul silvic din Romania, organizeaza in perioada 16-17 septembrie 2021, la Baile Felix, Manifestarile Internationale ale Silvicultorilor. Conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES, la evenimentul…

- Ploile torentiale de miercuri seara din judetul Galati au facut ca raul Chineja sa iasa din albie si sa provoace inundatii pe DJ 242, din cauza ca nu s-au mai facut lucrari de decolmatare. Apa a intrat in mai multe gospodarii din satul Umbraresti.

- Persoanele din Munții Apuseni care au suferit in urma inundațiilor vor primi din partea Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva o donație de 500 mc de lemn de construcții. Anunțul a fost facut marți, 27 iulie, de ministrul Mediului, Barna Tanczos, care se afla intr-o vizita in județul Alba. „Vom preda…