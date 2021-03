Stiri pe aceeasi tema

- Accident inregistrat pe Calea Baciului - In jurul orei 21.40, conducatorul unui autoturism in varsta de 23 de ani, din municipiul Botoșani, care se deplasa pe strada Corneliu Coposu, in direcția localitații Baciu, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare la ieșirea din sensul giratoriu…

- FOTO, VIDEO| Trei persoane banuite de furtul unei mașini, aduse la IPJ Alba pentru audieri: Prejudiciu de aproape 20.000 de euro In urma perchezitiilor facute de polițiști, miercuri dimineața, in județul Sibiu, la persoane banuite de furtul unui autoturism, trei suspecți au fost aduși astazi la sediu…

- Un șofer a fost la un pas de tragedie. El a facut o depașire neregulamentara și nu s-a asigurat daca vine o mașina de pe contrasens. Norocul sau a fost ca, celalalt șofer s-a oprit la timp. Imaginile cu șoferul neatent au aparut în…

- Zece animale din specii diferite au fost filmate cu o singura camera video cu sensor de miscare care a fost amplasata intr-o padure din Parcul National Defileul Jiului, care se intinde pe teritoriile judetelor Gorj si Hunedoara.

- Pericol pe șosea! Un șofer care a incercat sa faca o depașire neregulamentara era cat pe ce sa produca un grav accident de circulație intre Paltiniș și Rașinari, pe o porțiune de drum deosebit de periculoasa.

- Senatoarea AUR, Diana Șoșoaca, a declarat, luni, ca va solicita permis de port arma, dupa ce zilele trecute spunea ca se teme sa nu fie otravita. „Am spus ca voi cere permis de port-arma. Sa nu se sperie lumea ca impusc pe cineva, a declarat Diana Sosoaca, in direct la Romania TV. „Trebuie sa ma apere…

- Scenele au fost surprinse de o camera de bord pe Autostrada A3 in zona nodului rutier Turda. In videoclip se poate observa cum un alt participant la trafic, care circula regulamentar, il evita pe șoferul de pe contrasens in ultima clipa. Poliția s-a autosesizat dupa ce a vazut imaginile pe internet…

- Imagini scandaloase surprinse in sectorul Botanica din Capitala. Mai multi barbati s-au luat la bataie dupa ce soferul unei masini de lux a mers pe trotuar in dreptul unei treceri de pietoni.