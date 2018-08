Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 20 de ani a murit, iar alți doi, de 16, respectiv 17 ani sunt raniți grav, in urma unui accident produs in timpul nopții de vineri spre sambata, intre localitațile Cataloi și Nalbant, județul Tulcea, de baiatul de 17 ani, care conducea mașina chiar daca nu avea permis. Potrivit…

- Miercuri, 22 august 2018, un barbat de 31 de ani, din Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism pe un drum de pamant, intre localitațile Bucerdea Granoasa și Panca (DC 20), a pierdut controlul asupra autoturismului, a intrat in coliziune cu un taluz de pamant, dupa care s-a rasturnat in…

- Un tanar de 17 ani a provocat un accident cu masina pe care o furase de la tatal sau, in cartierul Kuncz din Timisoara, lovind mortal un copil de 3 ani si ranind o fata si o femeie care se aflau pe strada. Locuitorii din cartier au sarit sa il bata pe sofer, iar scandalul a fost aplanat de mascati.

- Un barbat de 32 de ani din Alba Iulia este cercetat de polițiștii dupa ce a fost prins in timp ce conducea o mașina fara a avea permis de conducere. La data de 20 iunie , in jurul orei 03.45, politistii de siguranta publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au depistat pe un barbat […]

- Un barbat, de 45 de ani, din Baia de Fier, Gorj, a ajuns in arestul politiei, dupa ce a furat o masina. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Targu-Jiu au identificat marti in trafic un barbat de 45 de ani, din ...