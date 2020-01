IMAGINI ŞOCANTE. Un pasager a filmat momentul în care o roată care se desprinde la decolarea unui avion VIDEO Un pasager a filmat incidentul, iar imaginile au devenit imediat virale pe internet. "Ma aflu intr-un avion care tocmai a pierdut o roata. 2020 a inceput bine", a scris barbatul pe Twitter. Avion prabusit pe autostrada la scurt timp de la decolare. Primele imagini de la tragedie VIDEO Clipul video cu pricina a ajuns viral foarte rapid și a facut inconjurul lumii. Piloții au intors avionul și au reușit sa aterizeze in siguranța in Montreal. Nici unul dintre pasageri nu a fost ranit. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- „Sunt intr-un avion care a pierdut o roata. 2020 incepe destul bine", a scris el ironic pe Twitter. Avionul s-a intors pe aeoport si a aterizat in siguranta, niciunul dintre cei 49 de pasageri nefiind ranit, scrie CNN, citat de HotNews.

- Un avion cu 49 de pasageri la bord a pierdut o roata in timpul decolarii, iar momentul a fost suprins cu telefonul de catre unul dintre oamenii aflați la bord, informeaza CNN . Bon bah la j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue…2020 commence plutot bien pic.twitter.com/eZhbOJqIQr…

- O aeronava a companiei Air Canada a ramas fara o roada la sasiu, in timpul decolarii. Imaginile incidentului au fost publicate de un pasager pe un cont de Twitter, scrie lenta.ru. Astfel, se vede cum avionul isi ia viteza pe pista, apoi decoleaza.

