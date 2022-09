Imagini șocante! Un Boeing 737 a aterizat într-un iaz Un avion Boeing cu marfa a ratat aterizarea pe un aeroport din Franța și a ajuns sa se opreasca dupa capatul pistei, intr-un iaz. Din fericire, avionul Boeing nu avea pasageri, ci era incarcat cu marfa. Pilotul a ratat aterizarea, vineri noapte, și a ajuns in iazul Mauguio situat la capatul pistei aeroportului Montpellier. Se […] The post Imagini șocante! Un Boeing 737 a aterizat intr-un iaz appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

