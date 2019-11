Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe animale, printre care trei girafe, au murit in urma unui incendiu declansat joi seara intr-un parc zoologic din statul american Ohio, au relatat reprezentantii stabilimentului si presa locala, potrivit AFP. Intr-o inregistrate difuzata de NBC News, apar doua girafe care ies din tarcul lor…

- Zece animale salbatice, printre care trei girafe, au murit intr-un incendiu izbucnit intr-un parc safari din Ohio (SUA).Incendiul a cuprins un hambar de la „African Safari Wildlife Park”, din Port Clinton, joi, in jurul orei 6.15 dimineața.In incendiu se crede ca au murit trei girafe, trei porci mistreți…

- Un incendiu pe circa 1.600 de hectare, denumit "Saddleridge Fire', a izbucnit intr-un cartier din nordul orasului Los Angeles, joi, in jurul orei locale 21:00, fortand autoritatile sa emita ordine de evacuare pentru zeci de mii de oameni si sa infiinteze centre de adapost de urgenta. Vanturile…

- Scene de groaza in Olt dupa ce o femeie s-a stins in mod tragic. O femeie in varsta de 81 de ani a murit, joi, intr-un incendiu de vegetație uscata care a cuprins un teren viran din apropierea gospodariei sale din comuna Bobicești, județul Olt.

- Mai multe ghivece cu crizanteme au fost furate de pe Pietonal. Reprezentantii SC Servicii Publice Iasi au postat imagini pe Facebook. '„Opera" actuala, fara sunet, doar in imagini: „Rapirea crizantemelor" (din 22 de ghivece amplasate pe pietonalul Stefan cel Mare si Sfant)', este mesajul oficial.

- Case distruse de flacari in Valea Lunga- Ogrea, in urma unui incendiu puternic. La fata locului au intervenit pompierii cu trei autospeciale de la Detasamentul Moreni, o autospeciala de la Detasametul Pucioasa, un echipaj SMURD, un echipaj de la Ambulanta si un echipaj de pompieri de la Petrom.…

- Incendiu de vegetatie in sectorul Buiucani al Capitalei.Potrivit martorilor, care au postat pe Facebook mai multe imagini de la fata locului, un camp este mistuit de flacari.La fata locului au intervenit pompierii.