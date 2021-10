Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cumplite surprinse in cursul zilei de joi, de fotoreporterii Click! Cozile formate de ambulante in fata spitalelor au devenit o obisnuinta insa, mai nou, peisajul sinistru este completat si de numarul mare de masini mortuare.

- Bianca Dragușanu este un model la capitolul pieton și ”parințeala”. Vedeta, la ieșirea dintr-un restaurant de lux din nordul Capitalei, le-a dat o lecție de circulație tuturor celor din zona. Iar acum noi va aratam și voua cele mai graitoare imagini surprinse de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro,…

- O masina parcata in apropiera unui restaurant din Capitala care este in proces de demolare a fost facuta zob. Incidentul s-a intamplat pe șantierul de pe bulevardul Grigore Vieru, iar martorii oculari au postat imagini pe retelele de socializare.

- O masina a luat foc in plina strada in sectorul Botanica al Capitalei. Imagini cum automobilul arde ca o torta au fost filmate de oamenii care se aflau in preajma. Ei au ramas ingroziti de repeziciunea cu care flacarile au cuprins autovehiculul.

- Un barbat de 27 de ani a fost plasat in arest, dupa ce a furat o bicicleta din scara unui bloc de locuit din Capitala. Incidentul a avut loc in sectotul Rașcani, pe strada Ceucari. Anchetatorii au examinat imaginile ridicate de pe camerele de supraveghere din zona.

- Peste orașul Chișinau s-a napustit furtuna, din cer a turnat ca cu galeata iar in scurt timp mai multe strazi din capitala s-au transformat in adevarate riuri. Mai multe imagini video au fost transmise la adresa redacției Noi.md. Din imagini se vede, cum mai multe strazi din sectorul Poșta Veche au…

- Carabinierii și militarii vor reveni cel mai probabil, din nou, pe strazile din Capitala, dar și in preajma stațiilor de așteptare. Aceasta decizie a fost luata de Comisia extraordinara de sanatate publicaa mun. Chișinau dupa se inregistreaza o creșere a numarului de cazuri COVID-19, dar și dupa ce…

- Mihai Constantin, sau ”Ionica” din Liceeni, așa cum il cunoaște toata lumea, a avut o apariție extrem de spectaculoasa pe strazile Capitalei. Celebrul actor este acum de nerecunoscut, avand parte de o transformare drastica de cand a ieșit din lumina reflectoarelor. Iata cum l-au surprins paparazzi Spynews.ro…