- Un tanar de 29 de ani a murit, marti, dupa un accident care a avut loc pe un santier din municipiul Lugoj, judetul Timis. Barbatul a fost decapitat de o grinda care s-a prabusit, dupa ce sistemul de prindere s-a rupt, in timp ce aceasta era transportata cu o macara.Potrivit reprezentantilor…

- Din primele date, un autoturism condus de un tanar de 23 de ani, din Tarpiu, a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus de un tanar de 20 de ani, din Bistrita. In urma impactului, primul autoturism a fost proiectat in afara partii carosabile intrand in coliziune cu un copac, rezultand totodata…

- Politistii argeseni au deschis un dosar penal dupa ce in spatiul public au aparut imagini in care se vede cum un tanar este lovit cu putere de un altul, cel agresat ramanand nemiscat, la pamant, in timp ce agresorul sau pleaca. In urma verificarilor, IPJ a anuntat ca atat victima, cat si agresorul…

- In imaginile surprinse de martori, se vede cum un agresor inarmat cu un cuțit ataca un pasager, care se apara cu un obiect metalic.Autobuzul era plin cu oameni la momentul incidentului. Lupta intre cei doi - care par a fi adolescenți - a durat aproximativ cinci minute, au declarat ceilalți pasageri.…

- Luni, 31 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Sighișoara au depistat un tanar, in varsta de 21 de ani, care ar fi condus un autoturism fara a poseda permis de conducere. In fapt la data de 27 ianuarie acesta ar fi fost implicat intr-un accident cu pagube materiale. In urma verificarilor…

- Un șofer de duba a dat dovada de inconștiența, dupa ce a tras un copil, care se afla pe o sanie, de mai multe ori pe un drum plin de zapada. Poliția s-a sesizat din oficiu și a inceput cercetarile.

- Cel putin 21 de persoane au murit in masinile lor din cauza frigului si mai multe au ramas blocate dupa o furtuna de zapada care a acoperit drumurile de acces spre o populara zona muntoasa din Pakistan, aflata la 65 de kilometri distanta de Islamabad, relateaza sambata EFE. Peste 100.000 de…