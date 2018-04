Stiri pe aceeasi tema

- O femeie si copilul ei au murit dup ce au fost injunghiati de catre fostul sot al acesteia intr-o statie de metrou, in centrul orasului german Hamburg, a anuntat politia, relateaza The Associated Press.

- Un barbat a incercat sa violeze o femeie in plina strada, chiar sub ochii trecatorilor. Mai grav este faptul ca foarte mulți oameni au trecut nepasatori pe langa cei doi și nimeni nu a sunat la 112.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a promis unei fetițe, imbracata in haine de soldat, ca va primi onoruri militare daca va fi ucisa in lupta. Președintele Turciei a afirmat acest lucru la un congres al Partidului Dreptații și Justiției, Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP). …

- Kasimpașa s-a impus in fața celor de la Galatasaray, 2-1, intr-un meci din etapa a 22-a din Turcia. In timpul partidei a avut loc o scena șocanta. Francezul Bafetimbi Gomis, colegul lui Iasmin Latovlevici la Galata, a suferit o sincopa vasovagala, dar și-a revenit și a jucat pana la sfarșitul meciului.…

- Daca vezi imaginea nu iti dai seama ce se intampla cu fata ei! O tanara de 23 de ani din China trece prin clipe cumplite inca de acum multi ani. Xiao Yan sufera de o boala foarte rara. Este intalnita la unul din o suta de nou-nascuti.