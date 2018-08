IMAGINI ŞOCANTE! Momentul în care podul din Genova se rupe în două VIDEO O sectiune de 200 de metri a podului s-a surpat in conditii de trafic intens si furtuna, iar vehicule si bucati de beton si metal au plonjat 50 de metri la sol dedesubtul constructiei. Bilantul tragediei din Genova: 40 de morti si cateva persoane date disparute UPDATE Potrivit comunicatului dat de o filiala din Genova a Ministerului de Interne, printre cei decedati sunt patru persoane din Franta, trei din Chile, doi din Albania, doi din Romania, doi din Jamaica si cate unul din Columbia si Peru. Viaductul face parte din autostrada A10 si era gestionat de cel mai mare operator… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

