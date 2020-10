Imagini șocante! Migranți aruncați în apa de traficanțîi care îi însoțeau Peste 34 de migranți ce se aflau la bordul unei ambarcațiuni, intenționau sa ajunga la Obock, unul dintre cele mai importante orașe de tranzit din Djibouti, insa 8 ditre aceștia și-au pierdut viața, iar alti 12 au fost dați disparuți. Potrivit surselor citate de AFP, traficatii care ii insoțeau i-ar fi aruncat peste bord, in apa. Potrivit AFP, opt migranți din Etiopia au murit, iar alti 12 au fost dați disparuți. Se pare ca aceștia au fost aruncați in apa, in largul coastelor Djibouti din Africa, conform purtatoarei de cuvant a Organizației Internaționale pentru Migrație, Yvonne Ndege. Se pare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit martorilor supravietuitori, salvati de OIM, trei traficanti au impins violent tineri si tinere din ambarcatiunea aflata in largul marii, a specificat Yvonne Ndege. Migrantii respectivi erau etiopieni care incercau sa se intoarca in Cornul Africii dupa ce au esuat in tentativa lor…

- Opt migranti etiopieni si-au pierdut viata, iar alti 12 au fost dati disparuti dupa ce traficantii care ii insoteau i-au aruncat in apa de la bordul unei ambarcatiuni in largul coastelor Djibouti, stat in Cornul Africii, a declarat pentru AFP din Nairobi o purtatoare de cuvant a Organizatiei Internationale…

- Opt migranti, toti etiopieni, si-au pierdut viata, iar alti 12 au fost dati disparuti dupa ce traficantii care ii insoteau i-au aruncat in apa de la bordul unei ambarcatiuni in largul coastelor Djibouti, stat in Cornul Africii, care se invecineaza la nord cu Eritreea, la sud si vest cu Etiopia, iar…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat joi seara ca Germania si Franta intentioneaza sa primeasca minori neinsotiti din tabara de migranti Moria de pe insula Lesbos, afectata de un incendiu devastator, relateaza dpa si AFP. Angela Merkel nu a avansat un numar dar a spus ca initiativa a fost avansata…

- Cinci migranti veniti din Africa au murit incercand sa ajunga pe Insulele Canare din Spania, au anuntat vineri autoritatile din acest arhipelag din Atlantic, la doua zile dupa descoperirea a 15 cadavre de migranti intr-o alta barca, potrivit Agerpres.Echipele maritime de interventie spaniole…

- CHIȘINAU, 17 iul – Sputnik. Opt conducatori de stat și de guvern au transmis o scrisoare deschisa prin care cer comunitații internationale ”sa garanteze un acces global egal la un vaccin impotriva COVID-19”. Scrisoarea, publicata de Washington Post, este semnata de sefi de stat și de guvern…

- Frontierele inchise, carantina și restricțiile de calatorie au perturbat aprovizionarea și veniturile alimentare in țarile fragile deja socio-economic, aducand peste un milion de oameni mai aproape de foamete in Afganistan și sporind dezastrul umanitar din Yemen, unde doua treimi din populatie sufera…

- Cresterea indicelui de mortalitate in Franta in lunile martie si aprilie, cele mai grave din perioada crizei provocate de noul coronavirus, a fost mai pronuntata in randul populatiei imigrante, mai ales a celor originari din Africa si Asia, relateaza Agerpres citand agenția EFE. Intr-un raport publicat…