- Imagini terifiante au fost surprinse camerele de supraveghere dintr-un tramvai din Timișoara. O batrana este victima celebrilor hoți de buzunare din oraș, iar modul lor de operare este de-a dreptul șocant.

- Totul s-a petrecut miercuri pe strada Transilvania din Timișoara. Victima, in varsta de 15 ani, și-a dat intalnire cu cel care filmeaza. Acesta din urma a aparut insa cu doi prieteni care l-au luat pe baiat la bataie. Citeste si: Politisti umiliti de scandalagii in Gorj: i-au injurat, scuipat…

- Gerard Butler și iubita lui au petrecut o zi la plaja, in ciuda restricțiilor impuse de autoritați. Cei doi au ales sa mearga impreuna in Malibu, unde s-au distrat de minune, dupa o perioada foarte lunga de timp in care s-au carantinat in locuința sa din Los Angeles. Celebrul actor și iubita lui Morgan…

- Versanți intregi cu padure de la Maguri Racatau au disparut, dar reprezentanții Direcției Silvice Cluj spun ca nu sunt taieri ilegale, ci brazii au fost doborați de furtuni și au fost recoltați pentru a nu contamina zona. Deputatul Horia Nasra a realizat o ancheta in zona și a depistat neregulile, iar…

- Doi americani au fost surprinsi de pandemia de coronavirus in timp ce vizitau Romania. Cum majoritatea zborurilor au fost anulate, cuplul s-a vazut nevoit sa isi prelungeasca vacanta in tara noastra. Jamie Leibert si Sandra Zinovyev au ajuns in Romania in noiembrie 2019, dupa ce au calatorit cu masina…

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Arad, maiorul George Pleșca, la fața locului s-au deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean Arad și o autospeciala de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad, pentru ca din autoturismul rasturnat se inregistrau scurgeri de combustibil.…

- Romania a intrat sub o atenționare nowcasting de vreme rea, cu intensificari ale vantului, ploi torențiale și descarcari electrice. Se pare ca fenomenele meteo periculoase ocolesc Timișoara dar, la un moment dat, imaginile surprinse de locuitori și postate pe ... The post Vine furtuna peste Timișoara?…

- Nascut in Sicilia pe data de 8 mai 1973, Rosario Internullo, creatorul nemuritorului hit „Sentimente“ a devenit un DJ cat se poate de iubit in patria noastra, nenumaratele sale gig-uri din Timisoara (și nu numai!) fiind intotdeauna un prilej de bucurie pentru iubitorii de muzici electronice. Artistul…