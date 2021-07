Imagini ȘOCANTE la PNL Iași. Liberalii s-au împins până la sânge Situație controversata la PNL Iași. Imaginile spun totul. Liberalii s-au imbrancit și s-au certat chiar in fața cladirii in care se desfașoara sambata alegerile pentru conducerea filialei PNL Timișoara. Scandalul ar fi izbucnit dupa ce mai mulți liberali nu au fost lasați sa intre in sala. “Zeci de persoane au venit aici unde astazi au loc alegerile pentru presedintia PNL Timisoara. Acestia au iscat un adevarat scandal, dupa ce fortele de ordine nu le-a permis accesul, deoarece acestia nu figurau pe liste. Intrarea la aceste alegeri s-a facut pe baza de bratara. Unul dintre candidati nu avea aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

