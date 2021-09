Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au inceput vanatoarea secreta de oameni, dupa ce oficialii SUA din Kabul le-au dat o lista cu cetațenii americani, deținatorii de carți verzi, dar și cu aliații afgani pentru a le acorda intrarea acestora in aeroport. Talibanii au inceput sa ii localizeze și sa ii elimine pe colaboratorii…

- Prezenta talibanilor se vede deja peste tot, in Afganistan. Iar evenimentele, inclusiv cele sportive, se organizeaza in conditii de neimaginat pentru restul lumii. Afganistan a intrat deja intr-o noua etapa. Una ce se anunta terifianta pentru cetatenii acestei tari si pentru urmatoarele generatii care…

- O parte dintre romanii blocati in infernul din Afganistan au reusit sa plece cu avioane militare straine. Unii au ajuns deja in Dubai. Ministerul Afacerilor Externe a informat ca 16 romani au putut pleca in urma negocierilor cu aliații și ca in Afganistan mai sunt 27 de cetațeni romani.

- Imagini de inalta rezoluție, realizate din satelit, ilustreaza situația dramatica din Afganistan, de la aeroportul internațional din Kabul. Barbati si femei cu copii in brate s-au strivit in picioare pe pista, ultima reduta occidentala dupa ce talibanii a

- Noua persoane si-au pierdut viata, duminica, dupa ce autovehiculul in care se aflau a fost lovit de bolovani in urma unei alunecari de teren produsa in statul Himachal Pradesh din nordul Indiei, informeaza Reuters care citeaza agentia de stiri ANI. In total, 11 persoane se aflau in autovehicul,…

- O mașina parcata in fața unei vile din localitatea timișeana Giarmata a fost incendiata noaptea trecuta, iar incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Conform informațiilor PRESSALERT.ro, mașina distrusa aparține unui luptator de kickbox din Timișoara, Alin Vacareanu."In cursul acestei…

- Trei persoane, intre care un copil de 6 ani, au murit, miercuri, pe Drumul Național 1 E60, dupa ce o mașina a lovit un camion, intre localitațile Morlaca și Hodiș. Un baiat de 10 ani a fost dus la spital. Potrivit Poliției Cluj, accidentul s-a produs pe DN1 E60, la intersecția cu DC 126, intre…