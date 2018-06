Imagini şocante în trafic. Cum a fost surprins pasajerul unei maşini VIDEO Pentru ca bicileta nu incapea in autoturism, barbatul din dreapta a gasit o soluție, deloc legala. El a deschis geamul mașinii și ținea cu mana bicicleta de coarne. Asta nu l-a impiedicat pe prietenul sau sa circule cu viteza. Isprava lor a fost filmata de un participant la trafic, care a ramas uimit de ceea ce a vazut și a decis sa posteze imaginile pe internet. Daca poliția se va autosesiza, șoferul poate fi sancționat dur. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

