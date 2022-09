Stiri pe aceeasi tema

- Caz bizar in Lorrach, landul german Baden-Wurttemberg, relatat de Poliția din Freiburg pe pagina de Facebook: o mașina de spalat vase care s-a deschis singura dupa terminarea programului a ținut o tanara capitiva in propria baie timp de cateva ore! Dispozitivele cu acțiune autonoma sunt adesea o ușurare…

- Masha Amini, tanara de 22 de ani din vestul Iranului, se afla in vizita la rude in Capitala Teheran. Atunci a fost vazuta de polițiști și arestata pe motiv ca nu și-a acoperit intru totul parul.Women in Saqqiz, #Iran take their hijabs off to protest mandatory veiling pic.twitter.com/76iQTXH50R — Arash…

- Un barbat care iși aștepta randul la un fast-food a surprins imagini care ulterior s-au viralizat in toata lumea. In fața lui așteptau alți clienți, la coada, printre care și o femeie care l-a lasat cu gura cascata. Femeia și-a prins parul cu... un șarpe! Videoclipul a facut ravagii pe intreg Internetul.

- Informații infioratoare vin din Ucraina. Mai mulți oameni și-au pierdut viața in urma unui atac ce a avut loc in orașul Vinita. Sunt și persoane ranite. Opt oameni au fost uciși, joi, de un atac rusesc cu rachete in orașul Vinita, din centrul Ucrainei, a anunțat biroul președintelui ucrainean Volodimir…

- Președintele statului Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a fugit sambata din reședința situata in capitala Colombo, cu cateva minute inainte sa fie luata cu asalt de manifestanți care i-au cerut demisia, relateaza presa internaționala.

- Barbatul de culoare Jayland Walker, 25 de ani, a fost ucis intr-o operațiune a poliției din Akron, statul american Ohio, Statele Unite. Pe 27 iunie, victima a refuzat sa opreasca la un control in trafic, a coborat din mașina și a fugit. Ofițerii au tras de 90 de ori asupra lui Walker, iar pe corpul…