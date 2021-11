Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe echipaje de salvare au intervenit marti seara pentru a acorda asistenta medicala de urgenta unui barbat care si-a prins bratul la un utilaj agricol, pe un teren agricol din localitatea Tureni, la fata locului fiind gasit si un alt barbat, care decedase, informeaza ISU Cluj. Potrivit…

- Tragedie in comuna clujeana Tureni. Un barbat a decedat, dupa ce și-a vazut fiul cu mana prinsa intr-un utilaj agricol. Juniorul a ajuns la spital pentru investigații de specialitate și tratament, iar seniorul la morga. Cei doi, alaturi de alte persoane, culegeau porumbul de pe camp. Incidentul a avut…

- Victima ar fi fost cea care a început scandalul la Vivo Mall în momentul în care un paznic i-a cerut Certificatul Verde pentru a intra în zona de restaurante. VEZI AICI VIDEO CU BATAIA „Era în zona food court, la intrare în food court. Baiatul a sarit…

- Tragedie la ieșirea din Nadlac! O tanara șoferița in varsta de 21 de ani a murit dupa ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un copac. Victima a ramas incarcerata, astfel ca la fața locului au sosit mai multe echipaje de salvare, printre care și un elicopter SMURD.

- Au fost impuse restricții intr-o alta comuna din județul Cluj din cauza cazurilor de COVID-19. In comuna Margau restricțiile au fost prelungite. Autoritațile din județul Cluj au transmis ca in comunele...

- Autoritațile au impus restricții in comuna Feleacu din județul Cluj din cauza creșterii numarului de cazuri noi de COVID 19. Este cea de-a doua localitate in care se iau masuri antipandemice in ultima saptamana.

- Autoritațile lucreaza la un plan de masuri care prevede, printre altele, ședințe gratuite de psihoterapie, discuții la ore despre relaționarea sanatoasa și comportamentul online și depistarea rapida a copiilor care sunt in pericol.

- Incidentul s-a intamplat in noaptea de luni, 16 august, in comuna Aluniș din județul Cluj. Abia a doua zi fermierula fost gasit mort de catre cațiva localnici. Din primele informații, barbatul, in varsta de 56 de ani, ar fi mers sa verifice animalele pe care le ingrijea.In drum spre grajd, fermierul…