Imagini șocante în Bacău. Motociclist, lovit de o mașină și aruncat într-un copac la peste 100 de km/h Un motociclist, care circula cu peste 100 de km/h, a fost aruncat intr-un copac de pe marginea drumului de o mașina condusa de o femeie, care nu i-a dat prioritate. Accidentul teribil a avut loc, duminica seara, pe DN2 –E85, la Sascut, iar momentul impactului a fost surprins de de o camera de bord montata […] The post Imagini șocante in Bacau. Motociclist, lovit de o mașina și aruncat intr-un copac la peste 100 de km/h appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi politisti, care se aflau in misiune, au fost raniti in urma unui accident produs, miercuri, la Slatioara, mașina oamenilor legii fiind lovita de un autoturism care ar fi intrat pe contrasens. Accidentul in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc pe DN 67, la Milostea, pe raza comunei…

- Barbatul abia apucase sa faca doar cațiva pași pe trecerea de pietoni, cand o mașina l-a lovit in plin, aruncandu-l in aer cațiva metri, apoi prabușindu-se pe caldaram. Accidentul a avut loc luni, in localitatea Scornicesti, chiar pe drumul european E 574 și a fost surprins de o camera de supraveghere…

- Traficul rutier pe DN1 a fost oprit, joi dimineața, pe sensul catre București, din cauza unui accident care a avut loc in apropierea localitații Puchenii Mari. Un autoturism a acroșat doua mașini parcate, a lovit parapetele, un gard și un stalp de electricitate Centrul Infotrafic al Poliției Romane…