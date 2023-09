Stiri pe aceeasi tema

- O tanara și copilul ei, pe care il ținea in brațe, au fost spulberați de o camioneta, pe un drum național din județul Buzau. Accidentul s-a produs in jurul orei 11,30, pe trecerea de pietoni aflata in fața școlii din comuna Smeeni. Evenimentul s-a soldat cu ranirea mamei, in varsta de 21 de ani.

- Traficul s-a desfașurat dirijat in Smeeni, pe DN2C, in urma unui accident rutier. O autoutilitara condusa de direcția Maxenu-Smeeni, de catre un barbat in varsta de 65 de ani, din Patarlagele, a surprins și accidentat o femeie pieton, in varsta de 21 de ani, din Bradeanu, care s-a angajat sa traverseze…

- In aceasta dupa-amiaza, traficul a fost dirijat pe pe DN2C, in Smeeni, pe fondul producerii unui accident rutier soldat cu ranirea unei tinere surprinse pe trecerea de pietoni, avand copilul in brațe. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoutilitara condusa pe direcția Maxenu catre Smeeni,…

- Un accident rutier ingrozitor a avut loc marți, in centrul localitatii Smeeni, victime devenindu-i o femeie și un copil in varsta de numai doi ani. Imaginile au fost publicate de site-ul smeeni.com. Potrivit sursei citate, femeia care ținea un copil in brațe s-a angajat in traversarea Drumului National…

- DECES… Accident cumplit, ieri dimineața, in Crucea Garii din municipiul Vaslui. O femeie de 61 de ani, plecata de acasa pentru a merge la fiica ei sa aiba grija de nepoțica, a fost lovita, in plin, pe trecerea de pietoni, de un șofer grabit și neatent. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere…

- Sofer cu alcoolemie 1,98 mg/l, arestat dupa ce a accidentat grav doua persoane pe trecerea de pietoniUn sofer in varsta de 38 de ani a fost arestat preventiv dupa ce a accidentat grav doua persoane pe trecerea de pietoni, avand o alcoolemie de 1,98mg/l alcool pur in aerul expirat, iar apoi a si fugit…

- Un copil, in varsta de 12 ani, a fost ranit in urma unui accident produs in aceasta dupa-amiaza, pe strada Frasinet din municipiul Buzau. Potrivit Poliției, minorul s-ar fi angajat in traversarea strazii pe marcajul pietonal, in momentul in care a fost accidentat de un autoturism condus de o tanara…

- In aceasta dimineața, in timp ce traversa strada pe o trecere de pieton din Hunedoara, o femeie a fost lovita de o mașina, la volanul careia se afla un barbat de 37 de ani. „La data de 01 august 2023, ora 08:26, un barbat in varsta de 37 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea…