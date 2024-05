Stiri pe aceeasi tema

- Imagini șocante surprinse de o camera de supraveghere la Timișoara. Mai multi cetateni de etnie roma terorizeaza o familie, unul dintre membrii acesteia, un barbat care a și distrus masina vecinului sau, fiind reținut. „La data de 17.05.2024, in jurul orei 18:25, politistii Sectiei 1 Timisoara au fost…

- Imagini șocante surprinse de o camera de supraveghere, in ele se observa cum mai multi cetateni de etnie roma terorizeaza o familie din Timisoara. Primarul Dominic Fritz a publicat imaginile și a facut apel la institutiile statului pentru a stopa acest fenomen.

- ATENȚIE! Imagini cu puternic impact emoțional. Cu bate, amenințari și mașina distrusa. Așa a fost terorizata pe 17 mai o familie din Timișoara de o alta din vecini, dar aceasta parte a unor clanuri. Exista și imagini care au surprins fapta, transmise prin intermediul platformei „stop abuz” a Primariei…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a publicat, marți dimineața pe contul sau de Facebook, o serie de imagini primite de la o familie din Timișoara, care arata cum aceasta este terorizata de vecinii cu care este nevoita sa traiasca de 20 de ani. Edilul-șef vorbește despre un ”clan imobiliar”, dar, mai…

- O serie de muzicieni timișoreni au animat evenimentele numite Povești din vecini, care s-au desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute in doua cartiere din Timișoara. Sambata, in Parcul Ciarda Roșie, spectatorii au avut parte de un spectacol cu papuși mari Jack și vrejul de fasole, folclor maghiar cu…

- In urma unei vizite in zona Pieței Badea Carțan, primarul Dominic Fritz amintește ca primaria are un proiect de regandirea a zonei. De la inceputul lunii au fost instituite și restricții pe una dintre strazile adiacente pieței.

- Atac sangeros surprins de o camera de supraveghere intr-un depozit din Stefanesti al unui lant de hipermakerturi. O angajata a fost injunghiata din senin de un coleg, care a urmarit-o pret de cateva secunde inainte de a o ataca. Agresorul a fugit imediat dupa incident si a fost prins de politisti…