Imagini şocante din Spitalul Județean Cluj, publicate pe Facebook de deputatul Emanuel Ungureanu Imagini socante din Spitalul Județean Cluj, publicate pe Facebook de deputatul Emanuel Ungureanu. Fotografiile au creat reacții neașteptate din partea internauților. Emanuel Ungureanu este cel care in urma cu o luna a semnalat cazul halucinant al unui pacient de 55 de ani care s-a ratacit intr-o clinica din Cluj, fiind gasit abia a doua zi, mort, pe scarile labirintice din cladire. Deputatul a publicat pe Facebook mai multe imagini din Spitalul Județean Cluj. Alaturi de imagini, Emanuel Ungureanu a scris urmatorul mesaj: “In acest spațiu complet insalubru lucreaza 24 de oameni. Urmariți cu atenție… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

