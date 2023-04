Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul Daniel Ghița, cel mai mare kick-boxer din Romania, a postat imagini cu tibiile lui dupa un meci de contact. Fost ofițer SPP, Ghița a fost unul dintre cei mai spectaculoși protagoniști din K1 și Glory. Pentru ca acest sport este unul foarte dur, la finalul meciurilor picioarele lui…

- Echipa nationala de gimnastica feminina a Romaniei a participat la un concurs premergator Campionatelor Europene care vor avea loc in Turcia, in Antalya, in perioada 11-16 aprilie. Concursul s-a desfasurat in Palma de Mallorca, iar Romania, in frunte cu constanteanca Sabrina Voinea, a facut o figura…

- Consiliului Județean Cluj a primit, la sfarșitul anului trecut, premiul I in cadrul Galei „Inovație și calitate in sectorul public”, epilogul Competiției celor mai bune practici din administrația publica din Romania, ediția a XIV-a, eveniment organizat de Agenția Naționala a Funcționarilor Publici (ANFP).

- Theodor Andrei cu piesa „D.G.T. (Off and on)” a caștigat selecția naționala Eurovision 2023. Piesa a fost cea mai votata de public - singurul criteriu de departajare - dintre cele 12 cantece intrate in finala naționala. Competitia internationala Eurovision 2023 va avea loc la Liverpool - semifinalele…

- Simona Mereu, cea mai buna dansatoare din Romania, a aparut in ipostaze șocante pe contul ei personal de Instagram, asta dupa ce le-a aratat urmaritorilor ei ca are fața plina de acnee, o problema cu care s-a mai confruntat in trecut, iar acum i-a reaparut.

- Fundația Mies van der Rohe Barcelona recunoaște demersul arhitectural remarcabil propus de Dumbrava Vlasiei cu Casa ADN BA, prin selectarea in randul celor 5 finaliști ai prestigiosului concurs Living Spaces - Simon Architecture Prize.

- Sorin Simion Comșa (24 de ani) a caștigat competiția de dat palme organizata de RXF Romania, la capatul unor dueluri care l-au lasat desfigurat. Seara trecuta, in București a avut loc o competiție neobișunita, in care 8 concurenți s-au palmuit in meciuri 1 versus 1, intr-un sistem eliminatoriu, pana…