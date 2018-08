Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Los Angeles au impușcat mortal o femeie ținuta ostatica și pe cel care o amenința cu un cuțit. Poliția a facut publice imagini surprinse de camerele purtate de ofițerii care au intervenit la acest caz, scrie ABC News. Imaginile surprinse pe 16 iunie, arata cum ofițerii Departamentului…

- Politistii din Blaj si cei ai sectiilor de politie rurala arondate, sprijiniti de politistii Serviciului Rutier, au desfașurat joi o actiune cu efective marite, pe raza de competenta, ce a avut ca scop prevenirea faptelor de natura infracționala si contraventionala. Au fost aplicate amenzi de peste…

- 31 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate de politistii tecuceni, in urma unei actiuni avand ca scop asigurarea respectarii legislatiei in domeniul ordinii publice, precum si prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. "In perioada 13 - 15 iulie a.c., politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Mehedinti - Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara au confiscat 5490 de pachete cu tigari de contrabanda in valoare de aproximativ 66.000 de lei care urmau sa fie comercializate pe piata neagra din…

- Politistii din Ocna Mures, impreuna cu RAR au organizat joi o actiune de prevenire a accidentelor rutiere cauzate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost depistate 6 autovehicule cu defectiuni tehnice. Potrivit IPJ Alba, au fost aplicate 17 sanctiuni contraventionale, in valoare…

- Un roman in varsta de 20 de ani, Andrei Iancu, a fost retinut in portul Dover din Marea Britanie si acuzat de trafic de persoane, dupa ce Politia a descoperit in portbagajul masinii sale, intr-o valiza, un adolescent de 16 ani, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Vezi si: Dintre minunile…

- El este politistul care nu va lua niciodata mita fiind dedicat in totalitate profesiei. Patrupedul Grom, care in aceasta saptamana a retinut un infractor periculos la punctul de trecere Briceni-Rossoșani, a devenit un adevarat erou printre colegii sai de la Politia de Frontiera.

- In intreaga țara, Registrul Auto Roman(RAR) desfașoara controale ample, unele impreuna cu Poliția, iar unitațile service sunt vizate, potrivit Capital.ro. Informația a fost confirmata de George Dinca, directorul RAR, care spune ca acțiunea este inca in desfașurare, dar se afla pe final, și ca Registrul…