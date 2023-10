Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 260 de cadavre au fost recuperate de la locul festivalului de muzica israelian, in urma atacului de sambata al Hamas, potrivit serviciului de salvare israelian Zaka, relateaza CNN si Associated Press. Festivalul Nova se desfașura in aer liber intr-o zona rurala din apropierea graniței Gaza-Israel…

- Cel putin 260 de cadavre au fost recuperate de la locul festivalului de muzica israelian, in urma atacului de sambata al Hamas, potrivit serviciului de salvare israelian Zaka, relateaza CNN si Associated Press. Festivalul Nova se desfașura in aer liber intr-o zona rurala din apropierea graniței Gaza-Israel…

- O politista din Israel a fost capturata de teroristii Hamas, legata la maini si agresata, apoi plimbata pe strazile din Gaza, acolo unde militantii au aplaudat gestul ingrozitor al teroristilor. Imaginile greu de privit au fost postate pe X, fosta retea sociala Twitter, pe pagina Nexta_TV, pagina cunoscuta…

- Polițiștii olandezi l-au tras pe dreapta pe un șofer roman, pe care il suspectau ca ar conduce sub influența unor substanțe. Mare le-a fost surpriza cand in portbagaj au gasit o oaie vie, furata de la o gradina zoologica. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, pe A2. Animalul s-a…

- O fata de 11 ani a fost lovita cu cruzime de alte doua fete de 12 ani, in curtea unui liceu din Hunedoara. Imaginile violente au fost trimise mamei victimei, care a sesizat Poliția. Politistii din Hunedoara au deschis o ancheta, dupa ce au fost sesizati de o femeie ca fiica sa de 11 ani […] The post…