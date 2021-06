Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea in Coreea de Nord are inima frinta din cauza scaderii in greutate a liderului Kim Jong Un, a afirmat un locuitor din Phenian, citat de presa de stat, dupa urmarirea unui video recent cu Kim, transmite Reuters. Comentariul public rar despre sanatatea lui Kim a avut loc dupa ce analistii straini…

- Televiziunea nord-coreeana remarca intr-un comentariu neobisnuit pentru media de stat de la Phenian ca liderul republicii, Kim Jong Un, a slabit, o afirmatie surprinzatoare intr-o tara unde orice evocare a vietii private si a starii de sanatate a conducatorului este interzisa, relateaza AFP.

- Jurnalistul Radu Tudor publica o inregistrare video de-a dreptul socanta, care dezvaluie situatia ingrijoratoare in care a ajuns Capitala. In imagini se poate vederea un sobolan urias care inoata in apa unui lac din Bucuresti. "In timpul guvernarii locale USR & PNL la Bucuresti, sobolanii…

- Liderul de la Phenian pare mult mai slab, in ultima sa apariție publica dupa o luna, iar observatorii sud-coreeni se intreaba daca acesta este bolnav sau a decis in mod conștient sa piarda din greutate, in condițiile in care restul cetațenilor din țara se confrunta in prezent cu o grava criza alimentara,…

- Imagini socante cu o gloata de israelieni atacand un sofer despre care au presupus ca e arab, in Bat Yam, au fost difuzate in direct miercuri noapte la televiziunea publica Kan, potrivit AFP.

- Șeful DSU, Raed Arafat, publica imagini din Spitalul Clinic de Urgența Targu-Mureș pentru a arata situația reala din sistemul medical. „Acest scurt film va arata situația reala din interiorul sistemului medical, la nivelul unitaților de primiri urgențe. Poate il distribuiți la cat mai mulți…